Sácale más partido al microondas con estos tres trucos culinarios

El microondas alberga en su interior infinidad de trucos culinarios que seguro que todavía no conoces, y harán tu experiencia en la cocina mucho más fácil.

Aunque el microondas se use a menudo solo para cocinar, ofrece un gran número de trucos culinarios desconocidos por la mayoría y que sin duda nos serán de gran ayuda una vez conocidos. Resolver pequeños obstáculos de nuestra rutina diaria en la cocina o con los alimentos puede ser mucho más fácil si explotamos al máximo las posibilidades que nos ofrecen nuestros electrodomésticos.

El microondas ofrece trucos culinarios tan útiles como recuperar las galletas revenidas o dejar de llorar al cortar cebolla

Éste el caso del microondas, que oculta en su interior un mundo de ideas más allá de su mera utilidad para cocinar o calentar. Este electrodoméstico pone al alcance de nuestra mano trucos culinarios que dan solución a problemas que hasta ahora creíamos que no la tenían, como llorar pelando una cebolla, recuperar las galletas y los cereales revenidos, u obtener de manera más fácil y en mayor cantidad zumo natural de los cítricos.

Son muchos los trucos que circulan para no llorar al cortar una cebolla, aunque no todos resultan efectivos una vez puestos en práctica. Pero este no es el caso de uno de los trucos culinarios más prácticos que nos ofrece el microondas. Al cortar la cebolla, el azufre presente en su contenido se desprende reaccionando con la humedad de nuestros ojos y generando ácido sulfúrico, lo que obliga a nuestros ojos a llorar para aliviar ese escozor. Esto se puede evitar si introducimos la cebolla, con la máxima potencia y los extremos cortados, durante 30 segundos en el microondas.

Por si no nos basta con que el microondas nos ayude a cocinar más rápido y a dejar de llorar con la cebolla, ahora también nos puede ayudar a sacar el máximo partido a nuestros cítricos. De entre la infinidad de trucos culinarios que ofrece el microondas, este nos puede alegrar las mañanas. Y es que si vas a preparar zumo de limón o de naranja, prueba a introducir la pieza de fruta durante 10-20 segundos previamente al microondas, utilizando la máxima potencia. Esto hará que el líquido se desprenda mucho más fácil de la cascara y consigas más cantidad.

Trucos culinarios también para recuperar la textura

A menudo hay alimentos en nuestra despensa y armarios con los que debemos prestar especial atención a la hora de la conservación, ya que de no mantenerlos bien a salvo del aire, terminan por ablandarse. En el caso de que no consigamos mantenerlos en buenas condiciones, hay trucos culinarios inimaginables que nos ayudan a recuperar la textura crujiente de ciertos alimentos en pocos minutos.

Lo único que hay que hacer es poner las galletas extendidas sobre un plato llano en el microondas y dejarlas unos dos minutos, controlando que no se quemen cada medio minuto. Al principio puede parecer que no se ha conseguido eliminar la humedad, por lo que habrá que esperar a que se enfríen para disfrutar de unas galletas crujientes. Para recuperar los cereales ya blandos, habrá que seguir los mismos pasos.