Todo lo que debes saber sobre el protocolo al comer sushi

Comer sushi es todo un placer y más aún cuando se hace en buena compañía, aunque el protocolo a la hora de disfrutar de este manjar puede ser algo confuso, si no se conoce

Comer sushi puede representar todo un reto si no se controla del todo bien su protocolo. Dudas como qué hacer si no sé usar los palillos, cuánta salsa de soja debemos utilizar o si es correcto mezclar el wasabi con la salsa de soja. Todas estas cuestiones atraviesan nuestra mente, sobre todo cuando estamos en grupo y no conocemos las normas sobre el tema.

El sushi se inventó para comer con las manos, por lo que el protocolo indica que se pueden dejar los palillos a un lado

Si eres de los que no domina el tema de los palillos, no te preocupes. A la hora de comer sushi está permitido utilizar las manos, ya que, de hecho, esta comida está pensada para comer sin cubiertos. Así que deja a un lado el mal rato de la inseguridad con los palillos y olvídate de pedir un tenedor.

Otra de las cuestiones que genera el uso de los palillos llega a la hora de servirse del plato del centro de la mesa. Para coger piezas de sushi de un plato común, lo mejor es dar la vuelta a los palillos para llevar el sushi hasta nuestro plato. Una vez lo tengamos en nuestro plato individual, se cogen con la posición normal, de forma que no se introduce la parte del cubierto que nos hemos llevado a la boca en el plato común.

Cuando se termina de comer o utilizar los palillos del todo, se deben colocar cruzados sobre el plato. Hasta que no hayamos terminado de comer sushi se deben reposar sobre la pieza que encontraremos junto a nuestro plato, pensada precisamente, para esta función.

A la hora de untar…

En cuanto a la salsa de soja, el wasabi y el jengibre que acompañan a las piezas existe todo un reglamento de utilización. Aunque es muy común echar wasabi a la salsa de soja para después mojar la pieza, no se debe hacer, ya que no está bien visto en la cultura japonesa.

Y es que, además, al fusionar estos dos sabores se pierden muchos matices del wasabi. La clave está en untar la pieza de manera separada en uno y otro, sin abusar, ya que ahogar el sushi en la salsa de soja tampoco es una buena opción.

Y el jengibre no es un aliño, sino que está pensado para limpiar el paladar, por lo que se debe comer entre pieza y pieza o al terminar de comer el sushi. Sirve como herramienta también de aliño en el caso de las piezas de sushi que están recubiertas de huevas y no se pueden mojar en la salsa, ya que estas se desprenderían. En ese caso, se puede utilizar de esponja en la salsa de soja para después mojar el sushi.