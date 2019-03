Premios Mejores Vinos D.O. Navarra 2019

Diez vinos blancos, rosados y tintos serán los embajadores de la Denominación de Origen Navarra en las actividades de promoción del Consejo Regulador. Es la Selección Mejores Vinos D.O. Navarra 2019, cuyos galardones serán entregados en un evento que se celebrará el 28 de febrero en el refectorio de la Catedral de Pamplona.

Diez vinos blancos, rosados y tintos componen la recién elegida Selección Mejores Vinos D.O. Navarra 2019. Son vinos premiados en las categorías tradicionales de la elaboración de esta región: Mejor Vino D.O. Navarra Blanco, Rosado, Tinto Joven, Tinto Roble (ex aequo), Tinto Crianza, Tinto Reserva, Blanco Dulce, Blanco con Barrica y Tinto con Barrica.

Esta selección será la embajadora de la Denominación de Origen Navarra

Estos vinos han sido seleccionados en una cata a ciegas celebrada en la sede en Olite del Consejo Regulador el pasado 22 de febrero, por un jurado compuesto por 30 profesionales y expertos del sector vitivinícola, entre ellos, enólogos y sumilleres.

Esta selección será la embajadora de la Denominación de Origen Navarra en aquellas actividades de promoción organizadas por el Consejo Regulador en las que sea requerida. Todos ellos ostentarán una medalla acreditativa del concurso durante este año en el etiquetado de las botellas.

El saber hacer navarro

Dichos vinos representan el saber hacer de una de una Denominación que se caracteriza por su maestría en la elaboración de blancos, rosados y tintos. “Somos de las pocas zonas vitivinícolas en las que puedes disfrutar de una comida de principio a fin con un Navarra, desde el inicio con un delicioso blanco, hasta el dulce más exquisito de postre.”, comenta el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios que añade: “una vez más, este certamen demuestra la excelencia en la elaboración de nuestras bodegas que posiciona a Navarra como una de las principales regiones productoras del país”.

El refectorio de la Catedral de Pamplona acogerá el 28 de febrero el acto oficial de entrega de los Premios Mejores Vinos D.O. Navarra 2019. Este evento, en el que se reconoce a las bodegas elaboradoras de los productos galardonados, es la presentación y puesta de largo de estos vinos que podrán ser degustados por los asistentes.

Está previsto que acudan a la cita numerosas autoridades del ámbito político y social de la Comunidad Foral y representantes de entidades, instituciones, productores y bodegas del sector vitivinícola navarro.